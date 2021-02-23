Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu'yu kabul etti

Dr. Ali Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Hafız Şakir Efendi Fetahu'yu kabul etti.

Dr. Ali Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Hafız Şakir Efendi Fetahu'yu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fetahu'ya ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Kasım ayında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanlığı görevine seçilen Fetahu'yu tebrik eden Başkan Erbaş, “Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanlığınıza seçilmiş olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Bu yeni görevinizin hem Kuzey Makedonya Müslümanları için hem hepimiz için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.

Kuzey Makedonya ile kuvvetli bağların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Biz biliyoruz ki, Kuzey Makedonya, asırlar boyunca aynı tarih, aynı kültür ve aynı medeniyet ikliminde barış içerisinde birlikte yaşadığımız ve halen de birlikte barış içerisinde yaşamaya devam ettiğimiz ve bunun çok güzel örneklerini sergilediğimiz nadir ülkelerden birisidir. Şu bir gerçektir ki, her zaman birbirimizin derdiyle dertlendik. Başkanlığımız ve İslam Birliği Başkanlığı arasında öteden beri var olan dostane ilişki ve iş birliği çerçevesinde bugüne kadar birçok hizmet ve proje gerçekleştirildi ve halen de gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. İnşallah bundan sonra da birlikte güzel işler yapmaya devam ederiz” diye konuştu.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Hafız Şakir Efendi Fetahu ise Başkan Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür etti. Kendilerini Türkiye'nin kardeşi olarak gördüklerini ifade eden Fetahu, tarihten gelen birlikteliğin gelecekte de devam edeceğini söyledi. Fetahu, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını kendilerine örnek aldıklarını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye'nin, sadece Balkanlar için değil, tüm dünyadaki Müslümanlar için önemli olduğunu kaydetti.