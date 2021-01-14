Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları bir kez daha şiddetle telin ediyorum”

İsrailli mühendislerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak ölçüm yapmalarına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları bir kez daha şiddetle telin ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği'nin İsrailli mühendislerden oluşan bir ekibin, Harem-i Şerif'e baskın düzenleyerek İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'da ölçüm yapmasına tepki göstermek üzere düzenlediği online toplantıya katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasında, barbarca tavırlarından vazgeçmeyen işgalcilerin, mühendis kimliğiyle ve askerler eşliğinde yine Mescid-i Aksa'nın harim-i ismetini ihlal ettiklerini söyledi.

Erbaş, işgalcilerin kendilerince Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölmenin çalışmasını yaptıklarını ifade ederek, “Tarihi eserleri yok ederek Mescidin hafızasını yok etmek, geçmişle bağını koparmak istiyorlar. Bu girişimler, esasında Mescid-i Aksa'yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır” dedi.

“Zulme sessiz kalanlar, insanlığın vicdanında ilelebet mahkum olacaktır”

“Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları bir kez daha şiddetle telin ediyorum” diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Görüyoruz ki, zalimler insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayarak kötülüklerine devam etmektedir. Kadim coğrafyanın birlikte yaşama kültürüne, insanlığın huzuruna, barış ve güvenliğine de kastetmektedir. Bunun için, Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, Mescid-i Aksa'ya yapılan tecavüz karşısında; bütün din ve inanç mensuplarını gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Vicdan sahiplerini, insan hak ve onuruna saygı duyanları seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da tarih karşısında ve insanlığın vicdanında ilelebet mahkum olacaktır.”

“Zalimler sebep oldukları kaos ve anarşinin içinde helak olacaklardır”

Başkan Erbaş, masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesinde galip geleceklerini, işgalcilerin ise kesinlikle mağlup olacaklarını vurgulayarak, “Zalimler sebep oldukları kaos ve anarşinin içinde helak olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerin insaf, vicdan, hukuk, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadıklarının artık kesinleştiğinin altını çizen Erbaş, “Bu noktada yegane çözüm; ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün Müslümanlar olarak ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim. Zorlukları hep beraber aşmanın çarelerini arayalım. Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği hatırlatarak, “Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir" dedi.

Toplantıya Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Newaf Takruri, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Al-Karadağı, Sudanlı Müslüman Alimler Rabıtası Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Abdulkerim, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere İslam ülkelerinden 70 temsilci katıldı.