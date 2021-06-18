Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ohri'de

Makedonya programı kapsamında Ohri'yi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ali Paşa Camii'nde Ohrili Müslümanlara hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Makedonya'da Üsküp ve Gostivar'dan sonra Ohri şehrini ziyaret etti. Ohri Ali Paşa Camii'nde akşam namazı kıldıran Diyanet Başkanı Erbaş, namazın ardından camide bulunan Ohrili Müslümanlara hitap etti. Erbaş, Anadolu topraklarında bulunan Müslümanların Balkanlar'da yaşayan kardeşlerine derin bir sevgi duyduklarını ifade ederek, “Bu sevgi her zaman sizin için dua ve destek olarak kendisini göstermektedir. Bu bizim inancımızdan kaynaklanıyor. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde müminlerin birbirini sevmesi emrediliyor. Rabbimiz, 'Müminler ancak ve ancak kardeştirler' buyuruyor ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız' buyuruyor” dedi.

Camilerin Müslümanlığın alametifarikası olduğunu belirten Erbaş, camilerin hem ibadet hem de eğitim noktasında Müslümanlar açısından önemli olduğunu kaydetti. Makedonya'ya ilk kez geldiğini dile getiren Erbaş, “Sizleri görmekle o kadar mutlu oldum ki. Burada Müslümanlığın devam ediyor olmasının en büyük vasıtası işte bu camiler olmuştur. Camilerimiz olmamış olsaydı çocuklarımız nerede ibadet edeceklerdi, İslam'ı nasıl öğreneceklerdi. İşte bu camiler sayesinde elhamdülillah. Bugün çok mutluyum. Üsküp'ten buraya gelinceye kadar sağda solda yolun her tarafında minareleri görmek beni çok mutlu etti. Allah sayılarını arttırsın. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor 'Mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir esnada Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de huzuru mescitlerde, camilerde bulan ve orada yetişen gençlerdir.' Rabbim gönlü, kalbi camilere bağlı çocuklar, gençler yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ohri Müftüsü Samet Aydari, Başkan Erbaş'a plaket takdim etti.