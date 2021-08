Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ormanları yakanlar, dünyanın en zalim ve hain kişileridir”

Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Külliye Camii'nde verdiği hutbede, ülkenin birçok yerinde çıkan yangınlara değinerek, “Ormanlarımızı yakanlar, dünyanın en zalim ve hain kişileridir” dedi.

Dr. Ali Erbaş, Manavgat Külliye Camisi'nde hutbe irat etti ardından cuma namazını kıldırdı. Hutbede Allah'ın insana sayısız nimet ve lütufta bulunduğunu kaydeden Erbaş, "Yüce Rabbimiz, insana sayısız nimetlerle lütufta bulunmuştur. Nefes kaynağı ormanlar, rızık kaynağı topraklar, hayat kaynağı sular, bitkiler ve canlılar, Allah'ın insana nimeti ve en büyük emanetidir. İnsanın eşref-i mahlûkat olmasının bir sebebi de bu sorumluluğa ve emanet bilincine sahip olmasıdır. Bu sebepledir ki her insan, canlı cansız bütün mahlukatı korumakla, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmakla yükümlüdür. Bu şuurla hareket edildiğinde yeryüzü daha huzurlu ve güvenli olacaktır" dedi.

Son günlerde yaşanan afetlerin herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Erbaş, "Bir yandan sel felaketlerinin açtığı yaraları sarmaya çalışırken diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Böylesi zor zamanlarda bizlere düşen, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, daha sıkı bir şekilde kenetlenmek, afetlerle hep beraber mücadele etmek ve yaralarımızı el birliğiyle sarmaktır. Nitekim Rabbimiz bizi kenetlenmeye, birliğe, beraberliğe davet etmekte, şu ayet-i kerimesiyle bunu bize emretmektedir; 'Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz, parçalanmayınız'" ifadelerini kullandı.

"Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak dertlerimize sağduyuyla çözümler bulmak, ortak geleceğimize beraberce sahip çıkmaktır" diyen Erbaş, "Bununla birlikte biliyoruz ki, sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetlerde insanın hata ve ihmallerinin de büyük payı vardır. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu' ayet-i kerimesiyle insanlığı uyarmaktadır. Aklı selim olan herkes bu ilahi ikaza kulak vermek zorundadır. Zira bugün insanlık, tabiata karşı hoyratça ve düşmanca davranmanın bedelini ödemektedir" diye konuştu.

Sorumluluk bilincinden uzak, çevreye karşı duyarsız bir yaklaşımın tüm yeryüzünü fesada sürükleyeceğini ve hayatı yaşanmaz hale getireceğini aktaran Erbaş, "O halde öncelikle her birimiz felaketlere sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalıyız. Rabbimizin; 'Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın' uyarısını asla unutmamalıyız. Ayrıca tabiatı tahrip edenlere, ırmaklarımıza, denizlerimize, ormanlarımıza kastedenlere karşı da uyanık olmalıyız. Açıkça ifade etmek isterim ki, ormanlarımızı yakanlar dünyanın en zalim ve hain kişileridir. Çünkü bu melun davranışla sadece insanların değil, milyonlarca canlının rızkı ve hayat alanı yok edilmektedir. Yine milyonlarca canlı, tarifi imkansız bir ıstırapla yanarak can vermektedir. Dolayısıyla Allah'ın laneti onların üzerinedir ve ahirette onlar çok çetin bir azaba düçar olacaklardır" dedi.

Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: 'Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol'. Gün, sorumluluklarımızı kuşanma günüdür. Gün, kardeşliğimizi gösterme günüdür. Yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Yüce Rabbimiz milletimizi, memleketimizi, yeryüzünü her türlü afetten, musibetten, şerlilerin şerrinden, kötülerin kötülüklerinden muhafaza eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi güçlü ve daim kılsın. Afetlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar lütfeylesin.

Ülkemiz genelinde tüm camilerimizde bugün milletimizi, başta orman yangınları olmak üzere tüm afetlere karşı tedbirli olmaya davet ediyoruz. Bu hepimizin milli, manevi, insani ve İslami vazifesidir. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

Ya Rab, şu anda ülke olarak büyük bir afetle karşı karşıyayız. Başta Manavgat olmak üzere şu anda Manavgat Külliye Camii'nin minberinden ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Ya Rab, ülkemizin çeşitli yerlerinde şu anda devam etmekte olan yangın afetinden, felaketinden bizleri muhafaza eyle, bizlere yardım eyle Allah'ım. Yangını söndürme noktasında bizlere güç, kuvvet nasip eyle Allah'ım. Yağmurlarını gönder Allah'ım. Ya Rab, yalvarıyoruz, Hz. İbrahim ateşe atıldığında nasıl o ateşe, 'Yakma İbrahim'i' diye emrettiğin gibi Ya Rab Senden bunu bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Bu ateşin sönmesini ve söndürme noktasında bizlerin güç kuvvet, birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda bu felaketten kurtulmamızı istiyoruz, dualarımızı, niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, çocuklar, masumlar, hayvanlar, nice canlılar, o ormanlarda yaşamakta olan milyonlarca dilsiz canlılar hürmetine Sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım."