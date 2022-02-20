Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Kadri ile görüştü

Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri'yi ziyaret etti.

Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın Lahor şehrindeki resmi ziyaretlerini tamamladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte başkent İslamabad'a geçti. Erbaş, İslamabad'da ilk olarak Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri'yi ziyaret etti. Başkent İslamabad'daki bakanlık binasındaki heyetler arası görüşmede iki güçlü ülke arasında din hizmeti ve din eğitimi alanında yapılacak işbirliğinin önemine değinen Erbaş, doğru ve sahih dini bilgi ile din eğitiminin verilmesi ve etkili din hizmetinin sunulması noktasında iki ülkenin yapacağı iş birliğinin Türkiye ve Pakistan açısından önemli faydalar doğuracağını ve diğer İslam ülkeleri açısından da önemli bir örnek olacağını söyledi.

“Türkiye'de yanlış din anlayışına fırsat vermeyecek uygulamanın içindeyiz”

Erbaş, yanlış din anlayışı yüzünden ortaya çıkmış yanlış uygulamaların İslam ülkeleri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, “Biz Türkiye oyarak bunun farkındayız. Hem imam hatip liseleri hem ilahiyat fakülteleri hem de Başkanlığımızın yüz yılı yakın birikimi ile yanlış din anlayışına ve uygulamalarına fırsat vermeyecek şekilde önemli bir çalışmanın içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki camilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Başkanlığımıza bağlı olmayan cami veya mescit yoktur. Türkiye'deki bütün Kur'an kursları Başkanlığımıza bağlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda çalışan tüm imam hatipler, vaizler, müftüler devletin kurmuş olduğu okullardan mezun olmak zorundadır. Bu sistem büyük bir vahdeti beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

“İslam ve Müslümanlar dünyada yanlış tanıtılıyor”

Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Kadri ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti. İslam ve Müslümanların dünyada yanlış şekilde tanıtıldığını belirten Bakan Kadri, “Bazı gruplar İslam'ı tehlikeli olarak, terör olarak göstermektedir. İki kurum olarak cesaretli şekilde çözüm önerileri bulmalıyız. Bu açıdan sizin buraya gelmenizle birlikte gayret edeceğiz inşallah” dedi.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş da bulundu.