Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında buluştu

Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkanlık yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, davetlerine icabet ederek kendileriyle iftar sofralarını paylaştıkları için şehit yakınlarına ve gazilere teşekkür etti. Başkan Erbaş, Müslüman için iki büyük sevinçten birisinin iftarı bekleme anı olduğunu ifade ederek, “Rabbimiz bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin ve onları cennetin en yüksek mertebesiyle mükafatlandırsın” dedi.

“En büyük gücümüz, inancı ve vatanı uğruna şehit olmayı şeref sayan imanımızdır”

Şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Erbaş, “Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız, gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı şeref sayan imanımızdır” diye konuştu. Erbaş, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de şehitlere ölümsüzlük payesi verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Sevgili Peygamberimiz, şehadetin Allah katında Peygamberlikten sonra erişilebilecek en yüksek mertebe olduğunu şu hadisi şerifiyle müjdelemiştir: 'Ne kadar da çok isterdim; bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olayım. Sonra diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar şehit olayım ve tekrar diriltileyim!' Bugün, Peygamberimizin temenni ettiği mertebeye ulaşan ve inşallah ahirette hepimizin imreneceği makamlara kavuşan şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyoruz.”

Bütün şehitlerin Kur'an'da buyrulan müjdelere mazhar olması niyazında bulunan Erbaş, “Şehit ailesi olmak, gazi olmak, değerleri uğruna canını feda edecek bir yüreğe, evlada, yakına sahip olmak hem dünyada hem ahirette büyük bir onurdur. Sizleri ve bütün şehit ailelerini böyle asil evlatlar yetiştirdikleri için kutluyorum, Rabbim ecirlerinizi bol eylesin ve sizi cennette şehitlerimizle beraber Peygamber efendimize komşu eylesin” şeklinde konuştu.

“Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız”

Şehitlere karşı en büyük vazifenin, onların canlarını feda ettikleri değerlere ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, “Bizler de bütün gücümüz ve imkânımızla şüheda emaneti vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, sözlerini şu duayla tamamladı:

“Rabbimiz; birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken, izzetimize, şerefimize kurşun sıkan, umudumuzu huzurumuzu bozmak isteyen, istiklal ve istikbalimize kasteden hainlere fırsat vermesin. Bizleri musibetlere, fitnelere ve tefrikalara karşı uyanık eylesin. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi, istiklal ve hürriyetimizi, dostluk ve muhabbetimizi daim ve baki eylesin.”

İftar yemeğine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.