Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Sizin vazifeniz Kur'an-ı, hayat rehberi olduğunu bütün insanlığa tanıtmak”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı hafızlık icazet merasiminde, “İnsanların hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmelerine şahitlik edeceksiniz, yardımcı olacaksınız. Sizin vazifeniz bu; Kur'an'ı, hayat rehberi olduğunu bütün insanlığa tanıtmak” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Çankaya Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı. Merasim, hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okuduğu duayı heyecandan unutan bir hafız ise arkadaşlarının yardımı ile tilavetini tamamladı. Gözyaşlarına hakim olamayan hafıza salondakiler alkışlarla destek oldu.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hz. Muhammed'in vasiyetinde Kur'an-ı Kerim'i ve peygamber sünnetini emanet bıraktığını ifade ederek, “İşte hafızlarımız, Allah Resulü Efendimiz, 23 sene boyunca Kur'an ile nasıl insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinde vazife olan şahitliğini, müjdeciliğini, uyarıcılığını, davetini, irşadını nasıl yaptıysa bu emanet bizim üzerimizde şimdi. Allah Resulü'nün varisleri üzerinde, Allah Resulü'ne varsa olmaya en çok hak eden de hafızlardır. Tebrik ediyorum hafızlarımızı. Allah Resulü'ne varis olmaktan daha büyük bir unvan var mı yeryüzünde. Dünyevi unvanların hepsini bir kenara koyun hafız olmak, hafız-ı kelam olmak işte unvanların en büyüğü. Hafızlarımız bu unvana sahip oldular” şeklinde konuştu.

“Sizin vazifeniz Kur'an'ı, hayat rehberi olduğunu bütün insanlığa tanıtmak”

Erbaş, hafızlığın ümmetin en şerefli makamlarından olduğunu belirterek, ”Şahitliğinizi yapacaksınız, uyarıcılığınızı yapacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi olarak nasıl zihinlerinize yerleştirdiyseniz, hayatınızı da Kur'an'a göre tanzim edeceksiniz. Ve insanların hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmelerine şahitlik edeceksiniz, yardımcı olacaksınız. Sizin vazifeniz bu; Kur'an'ı, hayat rehberi olduğunu bütün insanlığa tanıtmak” diye konuştu.

Merasimin ardından Diyanet İşleri Ali Erbaş hafızlara icazet belgelerini verdi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Yaklaşık 100 hafıza icazet verilen merasime Ankara Valisi Vasip Şahin, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Ankara Müftüsü Hasan Çınar ve Çankaya İlçe Müftüsü Mustafa Baytar da katıldı.