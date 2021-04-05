Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Roble ile bir araya geldi

Dr. Ali Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble ile bir araya geldi.

Dr. Ali Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble'yi ve beraberindeki heyetle görüştü. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Roble'ye teşekkür etti. Başkan Erbaş, din eğitimi, din hizmeti noktasında işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak destek verebileceklerini ifade etti.

Konuk Bakan Roble, Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür etti. Somali'deki dini hayat hakkında Erbaş'a bilgiler veren Roble, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye'nin tüm dünyadaki Müslümanlar için önemli olduğunu kaydetti. Bakan Roble, aşırılıklarla mücadelede ve din eğitimi, din hizmeti alanında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.