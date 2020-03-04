Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Büyükelçisi El Khereiji'yi kabul etti

Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi El Khereiji'ye teşekkür etti. Erbaş, korona virüs salgınının hızla yayıldığını vurgulayarak, salgının önüne geçilmesi maksadıyla Suudi Arabistan'ın umre ziyareti için ülkeye girişlerin tedbir amaçlı geçici olarak askıya alma kararının yerinde olduğunu ve kararı desteklediklerini belirtti. Erbaş, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile irtibat halinde sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Büyükelçi El Khereiji ise kabulünden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Korona virüs salgınıyla ilgili aldıkları önlemler hakkında Erbaş'a bilgi veren El Khereiji, umre ziyaretleri için alınan tedbir kararının geçici olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılında da hac ve umrede başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu kaydeden Büyükelçi El Khereiji, Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.