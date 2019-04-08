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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile 2019 yılı hac organizasyonunun hazırlıklarını değerlendirdi.


Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya geldi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Hac ve Umre Bakanı Benten ile gerçekleştirdiği görüşmede 2019 yılı hac ek kontenjanı ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için talep edilen kontenjan konusu ele alındı.


Başkan Erbaş ve Bakan Benten, bu yıl gerçekleştirilecek hac organizasyonunda hacı adaylarının emniyetli, huzurlu ve kolay bir şekilde ibadetlerini yapmaları hususunda görüş alış verişinde bulundu.


Bakan Benten, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet kalitesini her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu ifade ederek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.


Görüşmede, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ve Cidde Din Hizmetleri Ataşe Vekili Süleyman Sarı da hazır bulundu.

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