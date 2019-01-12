Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Üzerimizdeki emanet, 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor”

Dr. Ali Erbaş “Üzerimizdeki emanet, 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor”dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Kızılcahamam'da başladı. Toplantının açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, büyük bir emanet yüklendiklerine işaret ederek, “Bu öyle bir sorumluluk ki, bugün yeryüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için hesap gününde bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var” dedi.

İşlerinin vakitlerinden daha çok olduğunu belirten Erbaş, “Bunun için, yorulmak kelimesini lügatten çıkarıyoruz. Bir iş bitince diğerine başla, ilkesi ile hareket edeceğiz. Gayretin çalışmanın delisi olmak zorundayız. Başarıya odaklanmayan başaramaz. Başarı, imkan ve hizmet orantısıyla ölçülür” ifadelerini kullandı.

Erbaş, çalışmalarda ve idari hizmetlerde motivasyon ve aidiyeti güçlendirici bir yaklaşım ve yöntemin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bir tarafta mevcut personelimizi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Dahası aynı zamanda ekibimizi nitelik ve formasyon açısından geliştirmeliyiz. Diğer yandan yeni gelenlerin uyum sürecini takip etmeliyiz.”

“İdari ve insani ilişkilerin en önemli boyutu iletişimdir” diyen Erbaş, “Aynı zamanda başarının en önemli ayaklarından biri de ekip ruhu ve iletişimdir. Bu manada kendimize zaman zaman dışarıdan bakalım” açıklamasında bulundu.

3 gün sürecek olan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının stratejik planı çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirilecek ve 2019 yılına dair planlamalar yapılacak.