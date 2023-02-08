Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezinde deprem mağduru vatandaşları ağırladıklarını ve sıcak yemek ikramında bulunduklarını bildirdi.

Devlet ve millet olarak yaraları hep birlikte saracaklarını kaydeden Başkan Erbaş, “Diyanet mobil mutfağımızda hazırladığımız sıcak yemekleri deprem mağduru kardeşlerimize ikram ettik. Maddi ve manevi olarak kardeşlerimizin yanındayız” dedi.