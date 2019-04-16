Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı ile görüştü

Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda temasları kapsamında Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa ile görüştü.

Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa ile görüştü. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakan Salesa'ya Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında vefat edenler için başsağlığı, yaralananlar için de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Christchurch kentinde meydana gelen saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Erbaş, “Bu üzücü olayın ardından Yeni Zelanda Başbakanı ile birlikte bütün yetkililerin seferber olması, bu acıyı yaşayan insanlara, onların yakınlarına sahip çıkmanız ve bu olay karşısında çok sert bir tepki göstermiş olmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda dünyaya örnek olduğunuzu yeniden ifade etmek istiyoruz” dedi.

Başkan Erbaş, masum insanları ve mabetleri hedef alan saldırılara hep birlikte karşı olunması gerektiğini ifade ederek, “Orada ölenler insandır. İnançlarımız ne olursa olsun insanlık ortak paydasında buluşmamız gerekiyor. Bu buluşma Christchurch şehrinde gerçekleşti. Müslümanlar olarak asırlardan beri farklı inançtan, farklı mezhepten insanlarla Anadolu'da bir arada yaşamış, büyük bir tecrübeye sahip olan bir ülkeyiz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Yeni Zelanda yetkililerinin aldıkları tedbirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, “Bu teröristin, bu olayı gerçekleştirmeden önce dünyanın çeşitli yerlerinde bazı ziyaretleri var. İz sürerek bunun nereye dayandığının bulunması mümkün olabilir. Özellikle geride bırakmış olduğu o yazılar, tarihin derinliklerine kadar inerek geçmişten getirmiş olduğu bazı anlayışları içinde bir nefrete dönüştürmüş olması, bunların tespit edilmesi mümkün olabilir” şeklinde konuştu.

"Özel bir çalışma başlattık, her şeyi teker teker araştırıyoruz”

Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa ise ziyaretten dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, yaşanan bu acı olaydan sonra Başbakan Jacinda Ardern'in çok titiz davrandığını ve bu günü Yeni Zelanda'nın en karanlık günü olarak ifade ettiğini söyledi.

Bakan Salesa, yaşanan olayın ardından Yeni Zelanda'nın bu olayı kınamakla kalmadığını, aynı zamanda hükümetin silah kanunlarını değiştirdiğini dile getirerek, “Özel bir çalışma başlattık. Böyle bir olay nasıl oldu? Bu adam, bu silahları nasıl aldı, nasıl temin etti, kimler tarafından getirildi? Her dakikasını özel inceliyoruz. Bunların hepsini teker teker araştırıyoruz” dedi.

Bakan Salesa, ayrıca bu olaydan etkilenen Müslümanların yaşadıkları travmadan kurtulmaları için psikolojik destek vermek amacıyla Müslüman psikologlar, uzmanlar getirdiklerini belirtti.