Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yeni Zelanda'da teröriste verilen cezayı değerlendirdi

Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı davasında çıkan karara ilişkin, “Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir” dedi.

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısında bulunan Brenton Tarrant'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tüm insanlık adına sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Erbaş, “Yeni Zelanda'da camilerimize ve Müslüman kardeşlerimizin canlarına kast eden terörist Brenton Tarrant'ın ülkenin hukuk sistemine göre en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması tüm insanlık adına sevindirici bir gelişmedir” notuyla yaptığı paylaşımda, teröriste verilen ceza ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verildiğini aktardı.

Erbaş, ”Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir. Tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul eden, mahlukata merhameti yaradana itaat ve kulluğun ayrılmaz gereği sayan bir inancın mensupları olarak bir kere daha ifade etmeliyiz ki; İslamofobi bir akıl tutulmasıdır ve ciddi bir insanlık suçudur. Cuma namazı vaktinde gerçekleştirilen menfur ve meş'um saldırıda şehit olan kardeşlerimize tekraren Allah'tan rahmet diliyor, Yeni Zelanda'daki tüm Müslüman kardeşlerime sağlık, afiyet ve huzur temenni ediyorum.”