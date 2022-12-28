Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yeryüzünde bir Müslüman için en değerli şey inancını iyi temsil etmesidir”

Dr. Ali Erbaş, “Yeryüzünde bir Müslüman için en değerli şey inancını iyi temsil etmesi, iyi, düzgün ve ahlaklı yaşamasıdır” dedi

Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Değerler Eğitimi Programı” kapsamında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlerle buluştu. Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erbaş, Avrupa'da yaşayan Müslüman gençlerden İslam'ın güzelliğini yaşamalarını ve hayatlarına yansıtmalarını beklediklerini ifade ederek, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor; ‘Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimselerdir.' Bu tanıma uygun Müslümanca yaşayan insanlara ihtiyacımız var” dedi.

Başkan Erbaş, Avrupa'da İslam'ı ve Müslümanlığı temsil edecek gençlere hizmet edilmesinin öneminden bahsederek, “Ana vatanınızı belki daha önce görmüşsünüzdür ama özellikle eğitim amaçlı, bilgi, hikmet ve birikiminize daha fazla birikim katmak amaçlı bu seyahatinizi biz çok önemsiyoruz. Tarihimizi, tarihi eserlerimizi görmeniz bir eğitimdir” diye konuştu.

“Avrupa'daki camilerde dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi öğreniyorsunuz”

Türkiye'den Avrupa'ya çalışmaya giden ilk vatandaşların orada yaşadıkları sıkıntılara işaret eden Erbaş, “Dedeleriniz 1960'lı yıllarda gittiklerinde orada namaz kılacakları cami yoktu. Kendi aralarında para topladılar bir daire satın aldılar ve o daireyi mescide dönüştürdüler, sonra biraz daha imkanlara kavuştukça arazi aldılar ve oralara camiler yaptılar. Şimdi sizler o camilerde dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi öğreniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin evlerinden sonra en değerli yerin camiler olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, Camilerin orada yaşayanları çeşitli amaçlarla bir araya getirdiğini aktardı. Erbaş, “Sizden istediğimiz en önemli şey, ahlaki konularda duruşunuzu çok iyi sergilemeniz. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, aynı zamanda memleketimizden, vatanımızdan, inancımızdan sorumluyuz. Yeryüzünde bir Müslüman için en değerli şey inancını iyi temsil etmesi, iyi, düzgün ve ahlaklı yaşamasıdır” dedi.

“Bir insanın İslam'a ısınmasına vesile olmak çok hayırlıdır”

Başkan Erbaş, gençlere güzel ahlak noktasında duyarlı olmalarını söyleyerek, “Bir insanın İslam'a ısınmasına vesile olmak çok hayırlıdır. Dinimizi, vatanımızı, değerlerimizi iyi temsil edeceğiz, örnek bir şahsiyet olacağız. Büyüklerimizle de iş birliği içerisinde hem kendimiz için hem temsil ettiğimiz değerlerimiz için çok hayırlı işler yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Eğitim konusuna çok önem vermeleri gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Okuduğunuz okulların en başarılı öğrencileri olun inşallah. İleride görev aldığınız zaman görevinizi de en iyi bir şekilde yerine getirin” dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü de hazır bulundu.

Ankara ve İstanbul illeri gezdirilecek

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan gelen 117 kız öğrencinin katıldığı programda temel dini bilgiler ve değerler eğitimi, sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor. 23-31 Aralık tarihleri arasındaki program kapsamında Ankara ve İstanbul gezileri yapılacak.