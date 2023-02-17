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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah”

Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından çocuklar için oluşturulan Kur’an kursundaki görüntüleri paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah” dediDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından deprem mağduru çocuklar için hizmete sunulan Kur’an kursundan görüntüleri paylaştı.

Nurdağı'nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından çocuklar için oluşturulan Kur'an kursundaki görüntüleri paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah” dedi


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nurdağı'nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından deprem mağduru çocuklar için hizmete sunulan Kur'an kursundan görüntüleri paylaştı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah. Deprem'den en fazla etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep Nurdağı'nda kurulan çadır kentte çocuklarımız için hizmete açtığımız Kur'an Kursumuz vesilesiyle evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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