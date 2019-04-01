Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Miraç Kandili mesajı

Dr. Ali Erbaş, Miraç Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajda, "Miraç, Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir" dedi.

Dr. Ali Erbaş, Miraç Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajda, "Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Gecesini hep birlikte idrak edeceğiz inşallah" ifadesini kullandı.

Miraç; Mekke'de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

"Miraç; Peygamber Efendimizin şahsında tevhit, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlerin önüne açılan bir hakikat ve yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan olağanüstü bir yolculuktur" diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Miraç; huzur ve güven içinde bir hayatın, kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışanlara Allah'ın yardım müjdesidir. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manasını ve hikmetini tefekkür ederek alemlerin Rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanlığın yeniden dirilişi için en büyük imkandır. Elbette miraç; Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir. Bugün, işgalci zorbalar tarafından harim-i ismeti çiğnenen, gözü dönmüş zalimlerce masuniyeti ihlal edilen Mescid-i Aksa özgür kalmadan miraç hakiki manada yaşanamaz. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın selameti, işgal ve zulmün bertaraf edilmesi için birlik-beraberlik içinde çalışmak bütün müminlere Rabbimizin yüklediği en büyük sorumluluktur. Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu geceler, dua, ibadet ve tefekkürle Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazelemek ve güçlendirmek için büyük bir fırsattır. Yüce Rabbimden kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesinin Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum."