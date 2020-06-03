Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Dr. Ali Erbaş, Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardığı için öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Dr. Ali Erbaş, Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinledikleri için arkadaşıyla uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Nihat Çakan'a taziyelerini ileten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Gencimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere de sabırlar ihsan eylesin” dedi.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dille getiren Erbaş, “Bu olaylar, olmasını istemediğimiz şeyler. Sizin beyanınızdan anladığımız kadarıyla evladımızın ezan-ı muhammediye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş. Onun hakikaten inançlı olması, evden abdestini alarak çıkmış olması, bunlar bizim bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor” diye konuştu.

Erbaş, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un “'Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' dizeleriyle ezanın önemine dikkat çekerek, çocukların, gençlerin ezanın öneminin farkında olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Çocuğumuzun ölmesine sebep olanları da Allah ıslah etsin” diyen Erbaş, şunları söyledi:

“Devletimiz, hukuk ve adalet ne gerektiriyorsa inşallah ona göre en kısa zamanda cezalarını verir. Biz bu noktada adalete güveniyoruz. İnşallah hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli takibatı ve çalışmaları yapmak. Evladımız inşallah şehittir. Kardeşimizin mekanının cennet, makamının ali olması, bundan sonra millet olarak bizi üzecek bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmektir.”

Erbaş'a ziyaretinde Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan eşlik etti.