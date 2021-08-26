Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Dr. Ali Erbaş, ‘Malazgirt Zaferi' ve ‘Büyük Taarruz'un yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dr. Ali Erbaş, ‘Malazgirt Zaferi' ve ‘Büyük Taarruz'un yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”