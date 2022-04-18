Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı

Mehmetçiğin, Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik başlattığı ‘Pençe Kilit Operasyonu'na destek mesajı veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şanlı Ordumuzu karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle, askerlerimizi Ashab-ı Bedir gibi meleklerinle te'yid eyle Allahım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki teröristlere yönelik başlatılan ‘Pençe Kilit Operasyonu'na destek mesajı paylaştı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında, “Şer yuvalarını imha etmek için Pençe-Kilit harekatı başlatan Mehmetçiğimize tüm millet olarak dua ediyoruz: Şanlı Ordumuzu karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle, askerlerimizi Ashab-ı Bedir gibi meleklerinle te'yid eyle Allahım. Amin” ifadelerini kullandı.