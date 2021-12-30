Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş :“4-6 yaş Kur'an kurslarımızda değerlerimizi, temel dini vecibeleri öğretiyoruz”

Dr. Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, Hz. Peygamberin, 7 yaşına gelinceye kadar çocuklara değerlerin, temel dini vecibelerin öğretilmesini buyurduğunu belirtti.

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayan bir paylaşım yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Hz. Peygamberin, 7 yaşına gelinceye kadar çocuklara değerlerin, temel dini vecibelerin öğretilmesini buyurduğunu belirtti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Peygamberimiz (s.a.s.) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz.”