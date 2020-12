Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:“Vatandaşlarımızı Kur'an-ı Kerim'in huzur veren tilaveti ve mesajlarıyla buluşmaya davet ediyorum”

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajla vatandaşları “Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye” sloganıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek “Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı”na katılmaya davet etti.

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajla vatandaşları “Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye” sloganıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek Kur'an-ı Kerim Öğretim Programına katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın insanlığa sonsuz merhamet ve şefkatinin ifadesi olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indirilmiş bir hidayet, şifa ve rahmet membaıdır. Mucize bir kitaptır. Nitekim Rabbimiz; “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.” buyurarak bu hakikate dikkatlerimiz çekmektedir” dedi.

Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın ezelî kelamı olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Bu sebeple bir Müslüman için en temel hedeflerden ve mutluluklardan birisi, onu okumak, anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmektedir” diye konuştu.

“Aziz milletimiz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için nice zorluklara göğüs germiştir”

Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

“Sevgili Peygamberimiz, “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir” buyurarak bizlere en güzel meşgaleyi ve en büyük hedefi göstermektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i okumanın mükâfatıyla ilgili “Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır...” hadis-i şerifiyle de onun metnini tilavet etmenin bile ibadet olduğunu beyan etmekte ve her harfine on sevap verileceğini müjdelemektedir. İşte, bu ulvî gayeye gönül veren aziz milletimiz, geçmişten bugüne, Kur'an-ı Kerim'e büyük bir hürmet ve muhabbet beslemiştir. Onu öğrenmek, okumak ve okutmak için nice zorluklara ve sıkıntılara göğüs germiştir. Hayatlarını Kur'an'la güzelleştirmek ve nesilleri Kur'an'ın rahmet iklimiyle buluşturmak uğrunda büyük gayretler ve fedakârlıklar ortaya koymuştur.”

“Bizlere düşen görev, yüce Kitabımızı gönüllerimize nakşetmektir”

Büyük şehirlerden en ücra köylere kadar her yerde Kur'an kurslarında ve hocaların, yediden yetmişe bütün vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Geçmişte yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında görülecektir ki, bugünkü durum, Rabbimizin bizlere bir lütfu ve ikramıdır. Bu nimet karşısında bizlere düşen görev ise sözlerin en güzeli, hakikatin ve hidayetin kaynağı, şifa ve rahmet kapısı olan aziz kitabımızı gönüllerimize nakşetmektir. Kur'an'ın kıraatindeki muhteşem ahenkle dillerimizi, kulaklarımızı ve hanelerimizi tezyin etmektir. Onun eşsiz ilkelerini yaşantımızla temsil etmektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz, “Evlerinizi namaz ve Kur'an tilâvetiyle aydınlatın!” buyurarak bizlere hem büyük bir ufuk çizmekte hem de önemli bir sorumluluk yüklemektedir” şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, usulüne uygun okunması ve hıfzedilmesi için din görevlilerinin büyük bir özveriyle hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Erbaş, her yıl 5 milyona yakın vatandaşın hafızlık kursları, ihtiyaç odaklı kurslar, 4-6 yaş grubu kurslar ve yaz Kur'an kurslarında eğitim gördüklerini kaydetti.

“Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye imkân sunuyoruz”

Kovid-19 salgının, hayatın her alanını etkilediği gibi Kur'an kurslarındaki yüz yüze gerçekleştirilen eğitimleri de olumsuz etkilediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu sebeple Kur'an kurslarımızda eğitimlerin kesintiye uğramaması amacıyla Başkanlığımız uzaktan eğitim faaliyetlerine ağırlık vermektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kur'an kurslarına kayıtlı olan ihtiyaç odaklı, hafızlık ve 4-6 yaş grubu öğrencilerimiz, uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam etmektedir. Bunun yanı sıra kamuda esnek çalışmaya geçilmesi, hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sebebiyle vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gereken süreleri daha verimli ve faydalı hale dönüştürmek adına bir program başlatıyoruz. Böylelikle henüz, Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kardeşlerimiz için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye imkân sunuyoruz.”

“Başvurular "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek”

Başkan Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kur'an-ı Kerim öğrenme imkânı bulamamış vatandaşlar için esnek zamanlı programlar oluşturulduğunu hatırlatarak, “Hiç bilmeyenlerin bile iki aylık bir sürede Kur'an'ı Kerim'i öğrenebilmeleri amacıyla “Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye” sloganıyla Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı hazırlamıştır. Haftada 3 gün ve günde 2 saat dersin yer alacağı programa, başvurular "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecektir” diye konuştu.

“Programa başvuran görme engelli vatandaşlarımıza “Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı” ücretsiz gönderilecek”

Programa yurt içi ve yurt dışından vatandaşlarımız başvurabileceğini ifade eden Başkan Erbaş, “Ayrıca Braille alfabesiyle okumayı bilen görme engelliler vatandaşlarımız ve işitme engelli vatandaşlarımız da başvuru yapabilecektir. Programda kullanılacak materyallerin PDF formatlı dokümanlarına Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzün sayfasında yer alan materyaller bölümünden ulaşılabilecektir. Görme engelli vatandaşlarımız, durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde ise “Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı” ücretsiz olarak adreslerine gönderilecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş vatandaşları Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı'na katılmaya davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Salgın sebebiyle içinden geçtiğimiz zor zamanlarda tüm vatandaşlarımızı Yüce Kitabımız Kur'an-Kerim'e daha çok zaman ayırmaya, Kitabımızı öğrenmek, okuyuşumuzu geliştirmek ve onun huzur veren tilaveti ve mesajlarıyla buluşmak için bu programa katılmaya davet ediyorum. Evlerimiz Kur'an'ın bereketiyle bereketlensin, gönüllerimiz onunla şifa bulsun diye “Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye!” diyor; hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum.”