Diyanet İşleri Başkanlığından “Diyanet'ten Büyük Ayıp” başlıklı habere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir gazetede yer alan “Diyanet'ten Büyük Ayıp” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet'ten Büyük Ayıp” başlıklı habere ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu haberde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk bayrağının yarıya indirildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının her milli bayramda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde de Türk bayrağı ve Atatürk posterini merkez binasının ön cephesine astığı kaydedildi. Açıklamada, “Bugün bir gazetede yer alan 'Diyanet'ten Büyük Ayıp' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Türk bayrağı ve Atatürk posterini 18 Mayıs 2019 Cumartesi saat 23.55'te Başkanlık merkez binasının ön cephesine asmıştır. Söz konusu haberde, Başkanlığımız merkez binasının üzerindeki Türk bayrağının yarıya kadar çekildiği iddia edilerek yayınlanan görüntü, 19 Mayıs öncesinde Ankara'da yaşanan şiddetli rüzgar sonucu bayrağın tutucu telinin kopması üzerine ortaya çıkmış ve fark edilir edilmez düzeltilmiştir. Ayrıca özensiz ve araştırılmadan kaleme alınan haberdeki görüntü incelendiğinde fotoğrafın 19 Mayıs öncesi çekildiği ve bayrağın bu haliyle dahi yarıda olmadığı görülecektir” denildi.