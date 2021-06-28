Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan “Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu”

Dr. Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda “Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu” başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyeceklerini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda “Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu” başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın 2021 yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek sempozyumda, İslam Medeniyetinin önemli mimari eserlerini bünyesinde barındıran Edirne gibi bir şehri ve içerisindeki kültür mirasını -Selimiye Camii başta olmak üzere- tarihi camiler ve külliyeleri özelinde ele alınacak.

Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla, başta Selimiye Camii olmak üzere Edirne camilerinin kadim tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutmak, bünyelerinde barındırdıkları kültür mirasının bilhassa Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlamak, camilerin medeniyetimizdeki eşsiz değerini ve toplumsal fonksiyonlarını din hizmetleri ekseninde mercek altına almak amaçlanıyor.

Tebliğ özetleri 6 Ağustos'a kadar teslim edilecek

2-3 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 6 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler, 17 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim edecekleri son tarih 24 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Sempozyumun yüz yüze veya çevrim içi mi olacağına salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde karar verilecek.

Katılım Şartları

Sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde, bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu ana hatlarıyla açıklaması ve 300 ile 400 kelime arasında olması, özetlerin, katılım formu kullanılarak camilerhaftasi@diyanet.gov.tr adresine e-mail, 0312 284 55 25 numaralı hatta faks çekilmesi veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na posta ile gönderilmesi, tebliğ metinlerinin 4000 ile 7000 kelime arasında olması, tebliğ metinlerinin camilerhaftasi.diyanet.gov.tr linkinde ilan edilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanması şartları aranacak. Ayrıca sempozyum oturumlarında tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Sempozyum başlıkları

Oturumlar halinde düzenlenecek sempozyumda, “Edirne Camileri ve Selimiye'nin Tarihi”, “İlim ve İbadet Tarihi Perspektifinden Edirne Camileri ve Selimiye”, “Mimari ve Sanat Boyutuyla Edirne Camileri ve Selimiye”, “Edirne Camileri ve Selimiye'nin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri”, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Yürütülen Hizmetler Bağlamında Edirne Camileri ve Selimiye'nin Bugünü ve Yarını” konuları ele alınacak.

Sempozyumla ilgili detaylara http://camilerhaftasi.diyanet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.