Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu”

Dr. Ali Erbaş, “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ Sempozyumu”nun 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ Sempozyumu”nun 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 21-22 Mayıs tarihleri arasında 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ Sempozyumu' düzenleyeceğiz inşallah.”

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek sempozyumla İslam'ın üç hareminden birisi olan Kudüs ve içinde barındırdığı Mescid-i Aksâ başta olmak üzere diğer dini, kültürel ve tarihi mirasımız hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılacak. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla Kudüs ve bünyesinde bulunan Mescid-i Aksâ ile İslam tarihinin yegâne hatıraları ve tarihi süreç içerisinde etrafında gelişen dini, tarihi ve kültürel müktesebatının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu konuda yapılacak ilmi çalışmalar çerçevesinde halkın Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusundaki ilgisinin arttırılması ve kadim İslam medeniyetine dair tarihi birikimin doğru bilgiler ile tespit edilmesi amaçlanıyor.

Tebliğ özetleri 11 Şubat'a kadar teslim edilecek

21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 11 Şubat tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler, 4 Mart tarihinde açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim edecekleri son tarih, 15 Nisan olarak belirlendi. Sempozyumun yüz yüze veya çevrim içi mi olacağına salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde karar verilecek.

Katılım şartları

Sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde, bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu ana hatlarıyla açıklaması ve 300 ile 400 kelime arasında olması, tebliğ metinlerinin 5 bin ile 7 bin kelime arasında olması şartları aranıyor. Ayrıca tebliğ özetleri ve katılım başvurusu ‘https://hac.gov.tr/HWebIslemler/Sayfalar/Sempozyum/Basvuru' linki üzerinden yapılabilecek. Tebliğ metinlerinin ‘https://hac.gov.tr/kudussempozyumu' linkinde ilan edilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanması şartları aranacak. Öte yandan sempozyum oturumlarında tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Sempozyum başlıkları

Oturumlar halinde düzenlenecek sempozyumda “İslam Öncesi Dönemde ve Semavi Dinlerde Kudüs”, “İslami Dönemde Kudüs”, “Kudüs'te İslam Mirası”, “İlim, Sanat ve Edebiyatta Kudüs”, “İslam Kaynaklarında Kudüs ve Mescid-i Aksâ”, “Türkiye ve Kudüs”, “Kudüs ve Uluslararası Hukuk”, “Günümüzde Kudüs” gibi 8 ana başlıkta konular ele alınacak. Sempozyumla ilgili detaylara ‘https://hac.gov.tr/kudussempozyumu' adresinden ulaşılabilecek.