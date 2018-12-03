Diyanet'ten 'Hediyem Kuran Olsun' Projesi

'Hediyem Kuran Olsun' projesi kapsamında İmam Hatip Orta okulu öğrencilerine Kalem El Basira dijital Kuran Seti dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, ''Dünyada bugüne kadar yaklaşık 800 bin adet kuranı Kerim dağıttık'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Hediyem Kuran Olsun' projesi kapsamında, Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle görme engelli öğrenciler için özel olarak üretilen dijital Kuran-ı Kerim seti öğrencilere dağıtıldı. Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine dağıtılan dijital Kuran -ı Kerim seti, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, ''Bu proje Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Bakanlığıyla yürütmüş olduğu, 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında Katar Hayır Kurumuyla birlikte özellikle dezavantajlı gruplar için düzenlediğimiz Gören Kalem Kuran-ı Kerim'i Projesi olarak dağıtımı gerçekleştirilecek'' ifadelerini kullandı.

''Dünyada bugüne kadar yaklaşık 800 bin adet Kuranı Kerim dağıttık''

''Proje kapsamında dünyanın 61 ülkesinde şu anda hazırlığı süren dillerle birlikte toplam 27 dilde tercümanlı Kuran-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirmekteyiz'' diyen Polat konuşmasına şöyle devam etti:

''Özellikle Afrika'da, dünyanın birçok zorlu bölgesinde Müslüman kardeşlerimiz Kuran-ı Kerim'i edinme ihtiyaçlarına hitap eden bir proje. Müslüman kardeşlerimiz Kuran-ı Kerim'i edinememektedir. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu kardeşlerimizin önemli ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Onların bu Kuran-ı Kerimleri edinmesine yardımcı oluyoruz. Çok önemli bir hizmet. Bu hizmete farklı bir boyut kazandıran Katar Hayır Kurumu, sizler için çok güzel elektronik kalem vasıtasıyla okunan bir Kuran-ı Kerim teknolojisi geliştirdiler. Bizde o teknolojiye Kuran-ı Kerim'in okunmuş şeklini onlara vererek destek olduk ve ortaklaşa güzel bir proje ortaya çıktı. Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıfla beraber dört paydaş kurum olarak bu projeye katkı veriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde toplamda bin adet Kuran-ı Kerim dağıtılacak. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 800 bin adet kuranı Kerim dağıttık. Bu Kuran-ı Kerimleri 4333'e sms gönderen ve bizlere bağışta bulunan kardeşlerimizin destekleriyle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan toplam sms yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında. Grup grup bu tamamlanıyor ve dünyaya gönderiliyor. Aynı zamanda Türkiye'deki okullara da gönderiyoruz.''

''Bu kalem hediyesi sayesinde biz kendi istediğimizi sureyi istediğimiz yerde daha kolay şekilde dinleyebileceğiz''

Öğrenci Dilek Karatepe, ''Biz görme engelli olduğumuz için kabartma yazılı kendimize ait Kuran-ı ,Kerimimiz var. Bu Kuran-ı Kerim'i taşımak, yanımızda bulundurmak oldukça zor bir iş. Çünkü bizim Kuran-ı Kerimlerimiz görenlerinkine göre çok daha büyük. Bu sebeple onu taşımakla çok zorluk çekiyorduk. Ancak bu kalem hediyesi sayesinde biz kendi istediğimizi sureyi istediğimiz yerde daha kolay şekilde dinleyebileceğiz. Bu engeli de önümüzden kaldırmış olacağız'' şeklinde konuştu.

''Görme engelliler açısından çok iyi bir şey bu proje''

Bir diğer öğrenci İsmail Karakaş da, ''Görme engelliler açısından çok iyi bir şey bu proje. Normal Kuran-ı Kerim bayağı kalın. Hem taşma yönünden hem de daha yeni başlayan bir görme engelli için daha iyi. dinleyerek bunu öğrenmesi daha basit'' açıklamasında bulundu.

Programın ardından öğrenciler ilahi seslendirdi. Daha sonra sınıflarına geçen öğrenciler, dağıtılan Kuran-I Kerimleri alarak, nasıl kullanılacağını öğrendiler.