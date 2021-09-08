Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. kısımda çalışmalar devam ediyor

DSİ Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamakta.

Bu kapsamda Diyarbakır İçme Suyu İsale Hattı 2. kısım çalışmaları hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır İçme suyu İsale Hattı 2. kısmının tamamlanması ile Diyarbakır ilinin 2055 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yıldız, “Diyarbakır İçme suyu İsale Hattı 2. kısım işimizin sona ermesiyle Dicle Barajından yıllık 189,2 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. İki kademeden oluşan projemizin ilk ayağı bitirilmiş olup vatandaşlarımızı hizmetine sunulmuştur. 2. Kısım İsale Hattının bitirilmesiyle 94,6 metreküp su temin edilecek, toplam 189,2 milyon metreküp su vatandaşlarla buluşacaktır” dedi.