Diyarbakır'da ‘Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da bin 54 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan' operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Narko Terör" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 54 personel ile 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 360 bin TL olan 21,2 kilogram toz esrar, 1 milyon 773 bin 450 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 200 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.