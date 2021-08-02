Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı ile 50 bin 300 dekar tarım alanı sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri, Diyarbakır Kuruçay Barajı ile 50 bin 300 dekar tarım alanının sulama ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Başkanı Kaya Yıldız, “Kuruçay Barajı, sulama amaçlı olup depolanacak su ile 50 bin 300 dekar tarım alanının sulanması sağlanacaktır. Barajımızın temelden yüksekliği 34,75 metre, depolama hacmi ise 41,38 hektometre küptür. Barajda 28 Temmuz 2021 günü saat 16.00 itibariyle dip savak tıkaç betonu dökülerek barajda fiilen su tutmaya başlanmıştır. Barajımızın Diyarbakırlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.