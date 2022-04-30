Diyetisyen Kübra Karakuş: “Normal beslenmeye geçiş sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir”

Karakuş, Ramazan boyunca oruç tutanların bayramla birlikte beslenme düzenlerinin değişeceğine dikkati çekerek, sindirim sistemini rahatlatacak beslenme uyarılarında bulundu.

Ramazan ayının tamamlanmasına sayılı günler kaldığını belirten Karakuş, 30 gün boyunca oruç tuttuktan sonra tüketilecek besinlerin miktarının ve türünün sindirim sisteminde istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinin altını çizerek, Ramazan sonrası sindirim sistemini rahatlatmak için birden sık öğünlü beslenmek yerine, seyrek ve hafif öğünlerle beslenmekte fayda olacağına işaret etti.

Normal beslenmeye geçişte şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının yaşanabileceğini belirten Karakuş, sindirimi rahatlatmak için sık öğünlü beslenme yerine seyrek ve içerik olarak hafif öğünler tercih etme önerisinde bulunan Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şekerli gıdaların ve hamur işlerinin, enerji içeriklerinin yüksek olduğunu ve bu yüzden kan şekerini hızlı yükseltip şeker dalgalanmalarına sebep olabileceğini göz önünde tutarak bu gıdaları dikkatli tüketmekte fayda var. Bu tip gıdalarla beraber tüketeceğiniz süt, yoğurt, ayran gibi süt ürünleri, şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur. Bu tip gıdaları tükettikten sonra 15 dakikalık hafif egzersizler yine kan şekerinizi dengeleyecek hem de sindiriminizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır.”

“Meyve suyu, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun”

Diyetisyen Kübra Karakuş, su tüketiminin ramazanda düştüğüne dikkat çekti. Bayram itibarıyla su alımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Karakuş, “Çay-kahve gibi sıvılar susuzluk hissinizi azaltacaktır, bu sebeple minimum miktarda tüketmenizde fayda var. Meyve suyu, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun” diye konuştu. Bayram kahvaltısı için de önerilerde bulunan Karakuş, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine fırın, ızgara, haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bayram boyunca, bol bol çiğ sebze tüketilmesini öneren Karakuş, “Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şeker, çikolata gibi ürünlerden uzak durun. Bunlar yerine kendi ziyaretçilerinize de kuru meyveler ve çiğ kuruyemişler ikram edebilirsiniz” dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Diyetisyeni Kübra Karakuş, diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların diyetlerine bayram boyunca da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bayram tatili boyunca açık havada yapacağınız 30-45 dakikalık hafif egzersizlerle beraber vücudunuzu daha zinde tutabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.