DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek, vatandaşların anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp DKMP'nin taşra teşkilatlarına getirdiği ya da haber vermediği kaydedildi.

Yavan hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"İyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmak zorlaşmaktadır. Hiçbir anne yavrusunu terk etmez sadece otlamak için bir müddet yanından ayrılmaktadır. Bu sebeple Doğada karşılaşılan yavru geyik ve karacaları bulundukları ortamdan alınmaması başka bir ortama nakledilmemesi, onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz etmektedir."