Doç. Dr. Esin Yalçınkaya: “Birkaç önlemle onlarca hayatı kurtarmak, bu oranları düşürmek mümkündür”

Dr. Esin Yalçınkaya, “Basit bir matematiksel hesapla bile kurallara uyan ve çevresini uymak konusunda uyaran bir kişi onlarca hayatı kurtarabilir. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi el yıkamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak, odaları havalandırmak ve evde kalmak gibi birkaç önlemle onlarca hayatı kurtarmak, bu oranları düşürmek mümkündür” dedi.

Dr. Esin Yalçınkaya, korona virüs ile mücadelede arka cephedeki halka da görevler düştüğünü söyleyerek, vatandaşların sadece evde kalarak değil başka görevler üstlenerek de hayat kurtarabileceğini belirtti. Korona virüsten ölüm oranlarını düşürmek için sağlıkçılar kadar toplumun da sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini aktaran Yaçınkaya, en büyük sorumluluğun “kurallara uymak” olduğunu anımsatarak, “Basit bir matematiksel hesapla bile kurallara uyan ve çevresini uymak konusunda uyaran bir kişi onlarca hayatı kurtarabilir. Bu virüs, hastalığı alevli geçirenlerde daha bulaşıcıdır. Buna karşın hastalığı hafif geçirenler farkında olmadıkları için daha fazla kişiye bulaştırabilmektedir. Son bilgilerimize göre bir kişi, yüzlerce kişiye virüsü yayabilmektedir. Bugün itibarıyla Türkiye'de korona virüs güncel vaka oranı yüzde 15, ölüm oranı ise yüzde 2'dir. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi el yıkamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak, odaları havalandırmak ve evde kalmak gibi birkaç önlemle onlarca hayatı kurtarmak, bu oranları düşürmek mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Siz de bu görevlerden birini üstlenin”

Yalçınkaya, halka düşen ikinci büyük sorumluluğun ise arka cephede savaşçı gibi davranıp, toplumsal görevler üstlenmek olduğunu vurguladı. “Salgın süresinin uzaması da kısalması da elimizdedir” diyen Doç. Dr. Yalçınkaya, “Bu mücadelede sağlık çalışanları ön cephede mücadele etmektedir. Ancak toplumdaki istisnasız her birey de arka cephede görevlidir. Ne zaman ki ‘sürece nasıl katkı verebilirim' diye düşünmekten evde sıkılmaya vakit bulamayız, işte o zaman bu salgından çok daha hızlı kurtulabiliriz. Kurallara uymak mücadelede birinci önceliğimiz olsa da her birimizin yapabileceği çok daha fazla görev bulunmaktadır. İhtiyaç sahiplerine ve yaşı nedeniyle çıkamayanlara yardımcı olmak, sokak hayvanlarını düşünmek, çevremizdeki insanları konuyla ilgili uyarmak ve bilgilendirmek, sağlık çalışanlarına destek olmak bu görevlerden sadece bir kaçıdır” açıklamasında bulundu.

“Hayat kurtar Türkiye' sloganı olmalı”

Yalçınkaya, korona virüs ile mücadele sürecinin bu aşamasında artık “Evde kal Türkiye” sloganının tek başına yeterli olmayacağının da altını çizdi. “Evde kal Türkiye” sloganına “Hayat kurtar Türkiye” gibi ikinci bir slogan daha eklenmesi gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, “Her gün 100'e yakın vatandaşımızı yeni korona virüs enfeksiyonu nedeniyle kaybettiğimiz bir süreçte herkesi elinden geleni yapmaya, hayat kurtarmak gibi dünyanın en kutsal görevini yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.