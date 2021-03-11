Doç. Dr. Kahveci: “Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim anayasal hak”

Kuzey Makedonya'da Türkçe'nin yaygın kullanımı için çalışmalar yürüten Doç. Dr. Muhittin Kahveci, Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin anayasal bir hak olduğunu ve bunun için çok uğraşıldığını kaydetti.

Kuzey Makedonya'da öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Muhittin Kahveci, Türkçe'nin kullanımı ve yayılımı için çalışmalar yürütüyor. Kuzey Makedonya'da şu an Türkçe eğitimin anayasal bir hak olduğunu, ancak bu sürece kolay ulaşılmadığını vurgulayan Doç. Dr. Kahveci, “21 Aralık, Makedonya Türklerinin ‘Türkçe Eğitim Günü' resmi bayramı olarak kutlanmaktadır. Günümüze kadar her yıl MATÜSİTEB (Makedonya Türk Sivil Teşkilatları Birliği) önderliğinde kutlamalar gerçekleştirilip, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden üst düzey yöneticilerin de katılımıyla 21 Aralık ‘Türkçe Eğitim Günü' büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim anayasal bir hak ve bunun uzun bir mazisi var. Öte yandan bu günlere kolaylıkla gelinmediği de bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkçe konusuna sürekli dikkat çektiğini anımsatan Doç. Dr. Kahveci, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dilinin temel taşlarından olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yılı olarak alındığını belirtti ve 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak kutlanması için genelge yayımlandı. 16 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmasında da Türkçe'nin önemine dikkat çekti” şeklinde konuştu.