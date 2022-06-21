Doç. Dr. Korucu: “ALS kas hastalığıdır, zihni etkilemez”

Dr. Osman Korucu, Dünya ALS Günü'nde hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığının bir kas hastalığı olduğunu ve konuşma ve yürüme becerilerine etki ettiğini belirten Korucu, “ALS kas hastalığıdır, zihni etkilemez” dedi.

Dünya ALS Günü nedeniyle Dr. Korucu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Hastalığın belirtileri değişiklik gösterirken kaslarda meydana gelen sertlik ve kramp ile başladığını dile getiren Doç. Dr. Osman Korucu; ''Amyotrofik lateral skleroz" ya da ALS esas olarak istemli kas hareketlerinden kontrolünden sorumlu sinirlerin hasarından kaynaklanan nadir bir ürolojik hastalıktır. Hastalığın belirtileri gelecek olursak her hastada aynı bulgularla başlamamakla birlikte hastalık kaslarda sertlik kramp ve seğirmelerle başlamaktadır. Hastada kaslarda güçsüzlük nedeniyle konuşma ve yürüme de güçlükler görülebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hastalık 40-60 yaş arasındaki hastalarda daha sık görülmekte”

ALS hastalığının bir kas hastalığı olduğunu, zihinde gerileme görülmediğini vurgulayan Korucu, “Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kaslarda erime ve güçsüzlük görülmekte ve bu hastalığın hiçbir döneminde zihinde etkilenme olmamaktadır. Kaslarda güçsüzlük elde başlaması durumunda anahtar çevirmede, kalem ve bardak tutmakta, güçlükler görülmektedir. Hastalığın ayaklarda başladığı durumlarda yürüme güçlüğü ve tökezleme görülmektedir. Hastalık 40 - 60 yaş arasında ki hastalarda daha sık görülmekle birlikte 65 yaş üzerindeki kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'de yaklaşık 6 bin ile 8 bin civarında ALS hastası olduğu düşünülmekte”

Hastalığın nadir görüldüğünü aktaran Korucu, şu ifadelere yer verdi:

“ALS hastalığının sıklığı yüz binde 5 oranında olmakla birlikte Türkiye'de yaklaşık 6 bin ile 8 bin civarında ALS hastası olduğu düşünülmektedir. Hastada gece krampları güçsüzlük olduğunda bu konuyla ilgili tıbbi yardım almaları çok önemlidir. ALS şüphesiyle başvuran hastalarda öncelikle iyi bir nörolojik değerlendirme ve öykü hastalığın tanısı için önem arz etmektedir. Ön tanı olarak ALS düşündüğümüz hastalarda yardımcı testler olarak Elektromiyografi bizim için en önemli teknik olmaktadır. Bunun dışında diğer nedenleri dışlamaya yönelik beyin görüntüleme testi, kan- idrar tahlilleri ve gerekli görüldüğünde kas biyopsisine kadar giden diğer tetkikler yapılmaktadır.”

ALS tanısı konulmuş hastaların tedavi yöntemlerinin Türkiye'de uygulandığını dile getiren Korucu, “ALS tanısı alan hastalarımızda dünyada kabul görmüş iki tedavi de ülkemizde uygulanmaktadır. Bu tedaviler dışında hastanın solunum problemini sıkı şekilde takip edilmesi, solunum problemi olan hastalarda rehabilitasyon desteğinin verilmesi gerekmektedir. Yutma ile ilgili problemi olan hastalarda erken dönemde tanı konularak direk mide üzerinden beslenmeye geçilmesi önem arz etmektedir. Hastaların düzenli olarak takip edilmesi hastalığın ilerleyişinin hangi aşamada olduğunu değerlendirip güne uygun tedaviler verilmesi, konuşma terapisi, fizik tedavi rehabilitasyon süreci sıkı takip edilmesi bu hastalar için önem arz etmektedir” dedi.

Solunum problemlerinin bu hastalarda ölüm nedeni olduğunun altını çizen Korucu, “ALS hastalarında yaşam süresini uzatan tıbbi medikal tedaviler dışında özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon ve dil konuşma terapisi önem arz etmekte, erken dönemde hastalığın semptomlarının farkına varılıp müdahale edilmesi hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu hastalarda psikolojik destek de önem arz etmektedir. ALS'ye neyin sebep olduğu tam olarak günümüzde bilinmemektedir. Bazı faktörlerin ALS oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Bunlar travma, diyet, vitamin alımı, şehirde yaşamak, alkol ve sigara tüketimi olarak sayılabilir. Günümüzdeki mevcut tedaviler ALS hastalarının yaşam süresini uzatmaya yönelik ve destekleyici tedaviler olarak ikiye ayrılmaktadır. ALS hastalığı kronik ilerleyici bir hastalık olduğu için bu hastalarda hastalığın ne kadar süreceği kişiden kişiye göre değişmektedir” ifadelerine yer verdi.