Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşinden açıklama

Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölüm yıl dönümüne kısa bir süre kala suikastçısının yakalandığına dair çıkan haberlerin ardından Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

17 yıl önce suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eşinin suikastçisinin yakalandığı yönünde çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ukrayna'da eski özel kuvvetler mensubu olduğu belirtilen N.G.B. adlı kişinin 10 Temmuz'da yakalandığı ve Dışişleri ile Adalet Bakanlıklarının iade süreci için çalışmalar yürüttüğü duyuruldu. Katil zanlılarından olduğu iddia edilen N.G.B.'nin 10 Temmuz'da yakalandıktan sonra 3 ay hapishanede kaldığı ve ardından da ev hapsine alındığı bildirilirken, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, avukatı aracılığıyla basında çıkan haberlere vakıf olduğunu duyurdu. Detaylı bir açıklama yapacağının sinyallerini de veren Şengül Hablemitoğlu, “Bu kısa açıklama bir ön bilgilendirme olsun. Soruşturma dosyasına dair avukatımız aracılığı ile ben de son dakika olarak geçen bu bilgiye vakıfım. Ancak henüz net bir şey yok, sadece güçlü şüpheli diyelim. Öğleden sonra bir açıklamamız olacak. Sevgi ve saygılarımla” açıklamasını yaptı.