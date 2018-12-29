Doç. Dr. Nurcan Atalan Helicke siyez buğdayının önemine dikkat çekti

Türkiye'de yerel buğday çeşitlerinin toplam üretim içindeki yeri ve tüketici ilişkisi hakkında seminer veren Doç. Dr. Nurcan Atalan Helicke, özellikle Kastamonu İhsangazi ilçesinde yetişen siyez buğdayının önemine değindi.

Amerika'da New York, Skidmore College'de Orta Doğu ve Kalkınma, Uluslararası Çevre Politikaları derslerini veren Doç. Dr. Nurcan Atalan Helicke, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, Türkiye'de yerel buğday çeşitlerinin toplam üretim içindeki yeri ve tüketici ilişkisi hakkında seminer verdi. Özellikle Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yetişen siyez buğdayının önemine değinen Helicke, Kastamonu ve Sivas illerinin köylerinde siyez ve zerun buğday türlerinin korunması araştırmaları için 2007-2009 yılları arasında Türkiye'ye geldiğini ve çiftçilerle görüştüğünü belirtti. Yerel buğday tohumlarının çiftçi elinde korunması hakkında çalışmalarına devam eden ve bu konudaki çalışmaları Amerika'nın akademik dergilerinde yayınlanan Helicke, "Binlerce yıl boyunca doğal seçilimle varlığını devam ettirmiş siyez, geniş adaptasyon yeteneğine sahip nitelikli ve çok önemli bir genetik kaynaktır. Siyez, modern buğday çeşitlerine göre çevre koşullarına, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklıdır" ifadelerini kullandı.

"Siyez bulgurunu, ekmeğini yiyen bir daha vazgeçemez" diyen Helicke, Türkiye'deki tüketicilerin bulgurla beslenmeye alışkın olmasına rağmen, siyezi daha yeni tanımaya başladığını ve şehirli orta sınıf tüketicilerin siyezle tanışmasında gazete ve yemek dergilerindeki haberlerin ve siyezli tariflerin yanı sıra Ahmet Maranki ve Canan Karatay gibi ünlülerin de katkısının olduğunu kaydetti.