Doğa için rutin temizlik

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri hafta sonu piknikçiler tarafından doldurulan ilçedeki mesire alanlarında temizlik çalışması yaptı. Ekipler her hafta başında gibi bu hafta da Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde bulunan mesire alanlarında mıntıka temizliği yapıldı. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.

Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Dönüşümü zor olan atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulması açışından Keçiören Belediyesi olarak her bölgede temizlik çalışması yürütüyoruz. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutmalı, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız” dedi.