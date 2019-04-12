Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK'tan davet

TÜBİTAK'ın düzenlediği 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Doğa Koleji öğrencileri, iki projeyle final sergisine davet aldı.

Ankara Congresium Konferans Salonu'nda düzenlenen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, yarışmaya katılımın her geçen sene daha fazla olduğunu ve geleceğe umutla baktığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından bölge koordinatörlerine ve yardımcılarına teşekkür plaketi verildi. Yarışmaya katılan ve birçok alanda proje sunan öğrencilere ise teşvik ödülleri verildikten sonra finalde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bostancı Doğa Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Kavakyanı “Yoğurt ve Peynir Yapımında Combucha Mucizesi” projesi ile, Trabzon Doğa Koleji öğrencileri Sinem Keleşoğlu ve Hande Türkmen ise “Bakteriler Kullanılarak Fındıktaki Külleme Hastalığı ile Mücadele” projesiyle yarışmada final sergisine davet aldı.