Doğal Yaşam Parkı'nın minik keçileri ilgi odağı oldu

Ankara'da, Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayata merhaba diyen minik keçiler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen birbirinden sevimli canlılara keçiler de eklendi. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan minik yavrular, hareketleri ile ilgi çekti.

Veteriner hekimlerin kontrolünde yaşam alanlarına uyum sağlamaları için rutin aralıklarla kontrol edilen minik keçilerin ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızdaki canlılarımız her geçen gün gerek sayı, gerekse tür anlamında artıyor. Keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz büyük ilgi görüyor. Parkımızda gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken, diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz” dedi.