Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında kurulan ve aralarında ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in de bulunduğu “Doğanın Anneleri” gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanında depremzede ailelere destek olmak, çocuklarla güzel bir vakit geçirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde sivil kadın hareketi olarak tasarlanıp toplumdaki iklim değişikliği ve Sıfır Atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" gönüllüleri, Gaziantep Nurdağı'nda depremzede ailelerle bir araya geldi.

“Doğanın Anneleri” hareketi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşturulan konteyner kentte yaşayan afetzede ailelere, özellikle kadınlara destek olmak ve çocuklarla güzel bir vakit geçirmek amacıyla Gaziantep'te Nurdağı geçici barınma alanında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Depremzedeler için gün boyu süren etkinliklere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Modacı Nejla Güvenç, Minyatür Sanatçıcısı Leyla Kara ve Jülide Kişioğlu, Solist Zeynep Betül Akyıldız ve Müzisyen Ömer Çeşim katılarak destek verdi.

“Depremzedelerin yüzlerini güldürmek adına çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi”

Gönüllü kadınlar, Nurdağı'nda konteyner kentte yaşayan afetzedeleri ziyaret ederek içinde hijyen ve temizlik malzemesinin bulunduğu hediye paketleri verdi. Gönüllüler, kız çocuklarının saçlarını tarayıp örerken erkek çocukların ise yüzlerini boyadı ve alanda kurulan çadırlarda animasyon eşliğinde çocuklara yönelik eğlenceli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gün boyu çeşitli etkinliklerle depremzedelere destek olan gönüllü kadınlar, daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaptı.

İftar sonrasında da çocuklar için müzikli masal anlatımı ve oyunlar gerçekleştirildi.

İlk olarak sahneye çıkan solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, çocuklar için müzikli masal performansı gerçekleştirdi. Ardından minyatür sanatçısı Leyla Kara, çocuklarla boyama etkinliği yaptı. Hareketin üyeleri, çeşitli müzikler eşliğinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.