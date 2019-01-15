İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Akdeniz'de Barbaros'a Barbaros refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisine TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisine TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize Deniz Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında halen TCG BARBAROS fırkateyni de bölgede bulunmaktadır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.