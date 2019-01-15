Doğu Akdeniz'de Barbaros'a Barbaros refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisine TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize Deniz Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında halen TCG BARBAROS fırkateyni de bölgede bulunmaktadır" denildi.