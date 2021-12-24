Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken trenden düşen yolcu ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'ndeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde bulunan Emre Berat Başaran isimli yolcu, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı. O esnada dengesini kaybeden Başaran, trenden aşağı düştü. Olayı gören yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine tren durdurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilek kısmında kesik olan Başaran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Başaran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.