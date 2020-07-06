Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara'ya getirildi

Batman'da kalp damarları doğuştan ters olan ve solunum güçlüğü çeken 1,5 yaşındaki Ali Taymur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Batman'da kalp damarları doğuştan ters olan ve solunum güçlüğü çeken Ali Taymur'un tedavisinin yapılamaması nedeniyle yakınları sosyal medya üzerinden yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Taymur'un Ankara Şehir Hastanesine getirilerek tedavisinin yapılması için talimat verdi.

Ali bebek ve annesi Hatice Taymur, Batman'dan ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Ali bebek, tedavisinin yapılabilmesi için sağlık ekiplerince ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Kalp damarları ters olarak doğdu

Doğuştan kalp damarları ters olan Ali Taymur, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mart ayında kalp ameliyatı oldu ve operasyonun ardından taburcu edilerek Batman'a gönderildi. Bebeğin yaklaşık iki ay önce solunum güçlüğü olması nedeniyle ailesi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Ali bebek nefes borusu darlığı için üç operasyon daha geçirdi ancak solunum güçlüğü yaşamaya devam etti. Kısa süreliğine kalbi de duran bebeğe Batman'daki özel bir hastanede müdahale edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebeğin ailesine, çocuk nöroloji uzmanının takibinin uygun olacağı ve nefes alma güçlüğünün nedeninin üst seviyedeki hastanelerde araştırılabileceği bilgisi verildi.