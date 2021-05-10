Doktor eşini katleden zanlı adliyeye sevk edildi

Başkent'te kadın doğum uzmanı olan eşini beş yerinden bıçaklayarak katleden zanlı Mehmet Erdoğan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Çankaya Mutlukent Mahallesi'ndeki 2017'nci sokakta bulunan 52 numaralı evde kadın doğum uzmanı olan eşi Zeynep Erdoğan'ı ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan çocuğunu bağlayıp eziyet eden, ardından da eşini beş yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Mehmet Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.