Doktor kapınızda

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Evde Sağlık Hizmeti uygulamasıyla Türkiye'ye örnek olan Mamak Belediyesi, Mamak'ın 66 mahallesinde yüz güldürmeye devam ediyor. Hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşama tutunması için umut olan Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri, doktor ve hemşireden oluşan 4 kişilik ekibiyle ilçede ziyaret ettikleri vatandaşların evlerinden hayır duasıyla uğurlanıyor. Mamak Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasında görev alan sağlık çalışanları, günlük 23 hastanın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. 10 yılda 72 bin 2 yüz hastanın ayağına sağlığın götürüldüğü örnek uygulamada yaşlı ve yatalak hastaların rutin bakımları ve tedavileri gerçekleşiyor. Hastaların muayene ve tedavisini yaptıktan sonra sağlık hizmetini vermiş olmanın huzuruyla evlerden ayrılan ekip, hastaların umutlarını ve dertlerini de paylaşıyor.

Sağlık hizmetlerinde öncü

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, kendilerini Mamak Çağrı Merkezi 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68 numaralardan arayan ve evde sağlık hizmeti talebinde bulunan hastaları evlerine giderek önce tespit ediyor. Ardından muayene edilen hastaların periyodik olarak takibi gerçekleştiriliyor. Ekip doktorunun konsültasyon istediği durumlarda dahiliye, genel cerrahi ve romatoloji alanlarındaki uzman doktorlarla birlikte muayene gerçekleştiriliyor. Tamamen ücretsiz olan hizmet kapsamında yaşlı, yatalak, engelli, kimsesiz ve obezite hastalarına muayene önceliği tanınıyor. Ayrıca hastalara mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.