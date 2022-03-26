Dolandırıcılara traktör parasını kaptırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Avdanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Çağlı, tarlasını sürmek için bir traktör bayisine giderek traktör almak istedi. Traktör bayisi ilk başta bankadan kredi çıkması halinde traktörü kendisine vereceğini söyledi.

Bankanın yolunu tutan Çağlı'ya kredi çıkmadı. Bunun üzerine traktör almaktan vazgeçen İsmail Çağlı'yı aradan geçen süre zarfında tekrar arayan bayi ilk etapta 30 bin TL ödemesi halinde traktörü peşin alabileceğini söyleyince Çağlı, banka üzerinden bayinin hesabına 30 bin TL'yi gönderdi. Traktörünün geleceği ümidiyle elindeki traktörü satan, özel bankalardan kredi çeken ve çevresinden borç para alan İsmail Çağlı, traktörünün gelmesini bekledi. Aradan geçen 3 aylık boyunca bayiyi arayan ve aldığı traktörün akibetini soran Çağlı'ya bayi traktörü veremeyeceklerini söyledi.

30 kişiyi de aynı sistemle mağdur etmişler

İsmail Çağlı'nın o dönemde almak istediği traktörün fiyatı 175 bin TL iken, bugünkü fiyatı ise 300 bin TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi. Gönderdiği 30 bin TL ise traktör bayisi tarafından kendisine henüz ödenmediği, iddialara göre traktör mağduru sadece İsmail Çağlı değil, bayinin toplamda 30 kişiyi bu sistemle mağdur ettiğini öne sürüldü.

Bayinin mağdur ettiği çiftçi İsmail Çağlı, "Temmuz 2021 tarihinde Ankara'daki bir traktör bayisinden bir traktör anlaşmamız oldu. Alacağımız traktör 0,175 lira karşılında zirai kredi çekerekten bu pazarlığı bitirdik. Lakin zirai kredi bize çıkmadı, çıkmayınca bu sözleşme geçersiz kaldı. Firma Aralık ayının başında beni arayarak, bu traktörü bana vereceklerini, lakin peşin parayla vereceklerini benimde bir meblağ yatırmam gerektiğini söylediler. Bizde bu meblayı bulduk, buluşturduk yatırdık. Traktörün geleceği mesafede de elimizdeki traktörü sattık. Özel bankalardan kredi çektik, biz bu traktörün parasını ödeyip alacaktık. Aradan geçen 4 aylık zamanda bizim traktörümüzü veremeyeceklerini 3 gün önce öğrenmiş olduk" dedi.

Öküzle mi işleteceğiz

Bayinin traktörü vermediğini ve tarlayı nasıl süreceğini düşündüğünü söyleyen çiftçi Çağlı, "Şimdi biz bu araziyi neyle işleteceğiz. Öküzle mi işleteceğiz, gidip kendimizi sabana bağlayıp da karasabanla mı işleteceğiz. Biz elimizdeki traktörü sattık, bayi hiçbir şekilde bizim traktörümüzü vermiyor, vermeyeceğini de söylüyor. Biz çiftçiyiz ekip biçeceğiz ki bu millet yiyecek. Biz bunu ekip biçemezsek, millet ne yiyecek. Bu arazinin işlevi nasıl yapılacak, mazot olmuş 25 lira zaten üretimde sıkıntı var. Bayiden bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu arazileri işletebilmek için benim traktöre ihtiyacım var, elimdeki traktörü sattım ve şimdi traktörde alamıyorum. Bana gelen bilgilere göre 30 kişiyi daha mağdur etmiş, kesinlikle sessiz kalmayacağım" dedi.

Konu ile ilgili firma yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.