Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

Yol ortasından saldırgan tavırlar sergileyen şahsın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, elindeki döner bıçağıyla birlikte etrafa tehditler saçıp küfürler etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korku dolu anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan şahsın polisler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.