İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği, “4 milyon hanenin elektriği kesik” ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu savunarak, “Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, “4 milyon hanenin elektriği kesik” ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu savunarak, “Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir” dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay önce elektrik faturalarına gelen zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Dün, Kılıçdaroğlu'nun elektriği söz konusu faaliyeti sonucunda kesilmişti. Kılıçdaroğlu ise bu eylemi gerçekleştirmesinin sebebinin elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği 4 milyon haneye dikkat çekmek için olduğunu belirtmişti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi:


“Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6'dır.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.