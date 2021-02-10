Dönüşümün kalbi Altındağ

Altındağ'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir bölümü ise Altındağ'ın tarihi alanlarında gerçekleşiyor. Ankara Kalesi'nin eteklerindeki Kale Mahallesi'nde metruk yapıların yıkımları devam ederken, Hacettepe'de de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Altındağ'ın kanayan yarası Cinderesi bölgesinde ise hak sahiplerinin modern konutlarına kavuşmalarına çok az zaman kaldı.

Cinderesi bölgesinin Altındağ'ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ‘Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun mahcup olmadık. Çok önemli adımları çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm alanında çok kısa sürede çok fazla yol katettiklerini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ'ın farklı mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni, modern ve tarihi dokuya uygun yapıların temellerini atıyoruz. Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Aktaş'ta dönüşüm başladı

Altındağ Belediyesi, Aktaş'taki hak sahiplerine verdiği sözü de tuttu. Aktaş'ta Türkiye'ye örnek olacak dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konut için düğmeye basıldı. Aktaş bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı, "Sözümüzü tuttuk, Aktaş'taki hak sahiplerinin de yüzünü güldürdük. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp kendilerine teslim edeceğiz inşallah. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi olarak ilçeyi Cumhuriyet'in 100. yılına hazırladıklarını ifade eden Balcı, “Son iki yılda kentsel dönüşüm çalışmalarında bin 500 gecekondu yıktık. Bunun yanında yatırımların önünü açabilmek için 38 kilometre yeni yol açtık. Bizlere bu konuda destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildiği Altındağ, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerliyor” şeklinde konuştu.