Dönüşümün kalbi Altındağ

Ankara'nın kalbi Altındağ, dönüşümün de kalbi oldu. Altındağ Belediyesi, 5 mahallede başlattığı kentsel dönüşümle, başkentte dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe haline geldi.

Altındağ'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm alanında, çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'ın farklı mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni, modern ve tarihi dokuya uygun yapıların temellerini atıyoruz. Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kale değer kazanacak

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir bölümü Altındağ'ın tarihi alanlarında gerçekleşiyor. Ankara Kalesi'nin eteklerinde metruk yapıların yıkımlarının devam ettiğini söyleyen Başkan Balcı, şunları kaydetti:

“Ankara Kalesi'nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölgede, Kayabaşı adı verilen alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. Bugüne kadar 450 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, bu çalışma Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak.”

Tarihi alanlar gün yüzüne çıkıyor

Hacettepe bölgesinde ise restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 8 konağın yapımının tamamlandığı bölgede, 10 yeni konağın da inşası devam ediyor. Bunun yanında bölgedeki tarihi çeşmeler ve evlerin de restorasyonu sürüyor.

Cinderesi Altınşehir oldu

Altındağ'ın kanayan yarası Cinderesi bölgesinde ise hak sahiplerinin modern konutlarına kavuşmalarına çok az zaman kaldı. Cinderesi bölgesinin Altındağ'ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. 'Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız" dedi.

Aktaş'ta büyük dönüşüm

Altındağ Belediyesi, Aktaş'taki hak sahiplerine verdiği sözü de tuttu. Aktaş'ta da Türkiye'ye örnek olacak dönüşüm çalışması başladı. Dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konut için düğmeye basıldı. Aktaş bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı, "Sözümüzü tuttuk, Aktaş'taki hak sahiplerinin de yüzünü güldürdük. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz İnşallah. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Solfasol'de ahde vefa dönüşümü

Hacı Bayram-ı Veli'nin, Solfasol Mahallesinde doğduğu ev ve çevresi de Altındağ Belediyesinin kentsel değişim ve dönüşüm çalışmalarından nasibini aldı. Bölgenin tarihi ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden Başkan Balcı, “Ankaramızın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'nin, Solfasol'de bulunan doğduğu evi ile çevresini ihya ederek, tarihi ve kültürel dokuya uygun bir merkez haline getiriyoruz. Senelerdir ihmal edilmiş, bakım ve onarıma gerçekten ihtiyacı olan bir alandı. Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da ilettik. Kendisi de bölgenin ne kadar önemli olduğunun farkında ve hemen talimat vererek çalışmamıza destek oldu. İnşallah Hacı Bayram-ı Veli'nin doğduğu ev ve çevresini yapacağımız çalışma ile ihya edeceğiz” dedi.

100'üncü yıla emin adımlarla

Cumhuriyet'in ilan edildiği Altındağ'ın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Başkan Balcı, “Altındağ için kendisine sunduğumuz her projede yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.